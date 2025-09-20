Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • КДК поблагодарили за длительную дисквалификацию Станковича

КДК поблагодарили за длительную дисквалификацию Станковича

Сегодня, 12:45
2

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Сегодня бурно обсуждают дисквалификацию Станковича.

Мне кажется, это первый случай в истории, когда КДК можно сказать спасибо. Во-первых, дали подсказку руководству клуба. Во-вторых, подарили команде пять матчей без истерик и воплей. Решение в пользу клуба. Парадокс, но факт», – написал Борзыкин.

Погребняк ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака» 1
Список дисквалифицированных на 9-й тур РПЛ 1
Погребняк поддержал Станковича на фоне длительной дисквалификации
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (3)
ДрюкерМейстер
1758362196
Скалковичу надо обратиться в Потешный переулок, пока не стало поздно и на Канатчикову дачу не свезли.
Ответить
Красногвардейчик
1758362595
С другой стороны, будет скучно без его прыганий и обнимашек)
Ответить
