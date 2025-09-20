КДК поблагодарили за длительную дисквалификацию Станковича

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серба дисквалифицировали на месяц – он пропустит 5 матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Сегодня бурно обсуждают дисквалификацию Станковича.

Мне кажется, это первый случай в истории, когда КДК можно сказать спасибо. Во-первых, дали подсказку руководству клуба. Во-вторых, подарили команде пять матчей без истерик и воплей. Решение в пользу клуба. Парадокс, но факт», – написал Борзыкин.