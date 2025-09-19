Введите ваш ник на сайте
  Ткаченко назвал россиянина из «Спартака», который уедет в Европу в 2026 году

Ткаченко назвал россиянина из «Спартака», который уедет в Европу в 2026 году

Сегодня, 12:29
5

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко заявил, что Наиль Умяров следующим летом уедет в Европу. По его словам, полузащитником «Спартака» интересуются три клуба, один из которых – испанский «Бетис».

– В апреле вы называли Наиля Умярова лучшим игроком сезона.

– Я и сейчас так считаю. Продление контракта Умярова со «Спартаком» основано на обещании клуба о готовности к сделке – с четко оговоренной ценой, за которую Наиль может уехать в европейский клуб. И в следующем году он уедет.

– Откуда такая уверенность?

– Как минимум три клуба имеют устойчивый интерес к Умярову. Сначала они его нашли через статистические системы – и спрашивали мое мнение о Наиле, поэтому я и знаю об интересе. Дальше начали следить за ним – уровень подтвердился. Если ничего не изменится, следующим летом Умяров уйдет из «Спартака».

– Он этого хочет?

– Он очень хочет в европейскую лигу. Поэтому контракт со «Спартаком» сформулирован именно так, как сформулирован.

– Клубы какого статуса интересуются Умяровым?

– Не очень корректно называть клубы. Могу сказать, что он очень нравится спортивному департаменту «Бетиса». Все, больше не скажу.

  • Умяров провел в этом сезоне 8 матчей за «Спартак», сделав одну результативную передачу.
  • Рыночная цена 25-летнего россиянина – 6 млн евро.

Еще по теме:
Масалитин возмущен отсутствием Умярова в сборной России: «Чем Миранчук и Глебов лучше?» 2
Карпин ответил, почему не дает спартаковцу Умярову дебютировать за сборную России 7
Реакция Умярова на невызов в сборную России 1
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (5)
Галина Бронемясова
1758274989
неплохой игрок, но его потолок греция или швейцария. какой ещё бетис? там амрабат в опорниках ходит, правда летом аренда заканчивается. если умяркин прошмыгнёт каким-то образом в ла лигу - офигеют, наверное, все.
Ответить
Интерес
1758275497
Из посмешища стал игроком.Значит, работает.Хотя точечно может начудить по-прежнему. Ну а "продать, скорей продать!", это наша добрая традиция последних лет.Никто не скажет "добиться признания со своим клубом".
Ответить
silwio53
1758276516
"Умрет" там Умяров, однако!
Ответить
