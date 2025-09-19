Ткаченко назвал россиянина из «Спартака», который уедет в Европу в 2026 году

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко заявил, что Наиль Умяров следующим летом уедет в Европу. По его словам, полузащитником «Спартака» интересуются три клуба, один из которых – испанский «Бетис».

– В апреле вы называли Наиля Умярова лучшим игроком сезона.

– Я и сейчас так считаю. Продление контракта Умярова со «Спартаком» основано на обещании клуба о готовности к сделке – с четко оговоренной ценой, за которую Наиль может уехать в европейский клуб. И в следующем году он уедет.

– Откуда такая уверенность?

– Как минимум три клуба имеют устойчивый интерес к Умярову. Сначала они его нашли через статистические системы – и спрашивали мое мнение о Наиле, поэтому я и знаю об интересе. Дальше начали следить за ним – уровень подтвердился. Если ничего не изменится, следующим летом Умяров уйдет из «Спартака».

– Он этого хочет?

– Он очень хочет в европейскую лигу. Поэтому контракт со «Спартаком» сформулирован именно так, как сформулирован.

– Клубы какого статуса интересуются Умяровым?

– Не очень корректно называть клубы. Могу сказать, что он очень нравится спортивному департаменту «Бетиса». Все, больше не скажу.