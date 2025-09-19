Введите ваш ник на сайте
Испанский тренер подтвердил переговоры со «Спартаком»

Сегодня, 08:06
3

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера подтвердил, что на него выходил «Спартак».

«Мне не нравится говорить про другие клубы, в которых я сейчас не работаю. Могу точно сказать: не знаю когда, но ещe поработаю в России. Для меня это вторая страна!

Большой и главный минус – это неучастие России в еврокубках. Такова реальность. Я хочу играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а в России сейчас можно выиграть только чемпионат. Я хочу быть максимально мотивирован.

Да, это правда, что мы говорили со «Спартаком», но не сейчас. Сейчас не самый подходящий момент для этого. Я рад работать в словенском «Целе». Чувствую, что меня тут уважают и слушают. Мы попробуем выдать в Словении максимум.

У меня должен быть большой аппетит и мотивация, чтобы работать в России. Без еврокубков я пока не вижу себя в российском клубе. Этот сезон я точно проведу в «Целе». Я хотел остаться и понять, каково работать в клубе два года, потому что менял команду каждый сезон. Этот сезон мы начали очень хорошо, поэтому хочу закончить его в Словении, а потом посмотрим», – сказал Риера.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Целе Спартак Риера Альберт
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1758262139
Всё понятно с ним, для Спартака он не годится.
Ответить
Айболид
1758266134
Валера - Карреро - Риера .
Ответить
