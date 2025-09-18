Бывший тренер «Зенита» сказал, стоит ли Жерсон потраченных денег

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о полузащитнике Жерсоне, перешедшем в команду в летнее трансферное окно.

«У Жерсона был очень длительный сезон без пауз, поэтому он до конца не восстановился. Возможно, тренерский штаб «Зенита» зря начал сразу ставить его в стартовый состав – ему нужно было дать время на отдых и адаптацию. Но это футболист высокого уровня – все видели, как он играл за сборную Бразилии и за «Фламенго» на клубном чемпионате мира.

Он стоит тех денег, которые «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда возникали сложности с адаптацией. Взять того же Малкома, который перешeл из «Барселоны».

Что касается информации, что он хочет уехать, как он может это сделать? Это же профессиональный футболист с контрактом. Не думаю, что «Зенит» захочет отпускать его в данный момент. Мне кажется, его футбол вернeтся – не могло куда-то деться то, что мы видели от него раньше», – сказал Рапопорт.