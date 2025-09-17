Погребняк ответил на вопрос об отношениях с 18-летней студенткой

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк не подтвердил информацию о новом романе.
- Бывшего футболиста заметили с 18-летней девушкой на светском мероприятии.
- Они во вторник вместе посетили церемонию вручения премии журнала FB «Люди года 2025».
- Известно, что девушку зовут София. Ей 18 лет. Она учится на лингвиста в Высшей школе экономики.
«Личное не публичное. С кем я был-то? Я один там был вроде, ну, [бывшая жена] Маша рядом бегала.
На мероприятии было много гостей, я не знаю, я с кем угодно мог диалог вести.
Эта, как вы говорите, 18-летняя девушка, была не со мной. Эх, Машке это не понравится… Она-то не в курсе», – сказал Погребняк.
Источник: Starhit