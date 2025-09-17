Введите ваш ник на сайте
  Погребняк ответил на вопрос об отношениях с 18-летней студенткой

Погребняк ответил на вопрос об отношениях с 18-летней студенткой

Сегодня, 23:11

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк не подтвердил информацию о новом романе.

  • Бывшего футболиста заметили с 18-летней девушкой на светском мероприятии.
  • Они во вторник вместе посетили церемонию вручения премии журнала FB «Люди года 2025».
  • Известно, что девушку зовут София. Ей 18 лет. Она учится на лингвиста в Высшей школе экономики.

«Личное не публичное. С кем я был-то? Я один там был вроде, ну, [бывшая жена] Маша рядом бегала.

На мероприятии было много гостей, я не знаю, я с кем угодно мог диалог вести.

Эта, как вы говорите, 18-летняя девушка, была не со мной. Эх, Машке это не понравится… Она-то не в курсе», – сказал Погребняк.

Экс-жена Погребняка отреагировала на отношения Павла с 18-летней девушкой 5
41-летнего Погребняка заметили с ровесницей его старшего сына 3
41-летний Погребняк думает о возобновлении карьеры в «Зените»: «Почему нет?» 7
Источник: Starhit
Россия. Премьер-лига Погребняк Павел
向英雄致敬
1758141021
Личное не публичное...
  • Читайте нас: 