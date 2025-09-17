Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал достижение отметки в 100 забитых мячей за карьеру.

– Путь к 100 голам получился непростой, «через драму». Но в первую очередь я рад даже не голам, а победе: она получилась уверенная, хоть в концовке и был нервозик.

По игре должны были еще в первом тайме решать вопросы, но в итоге на второй отложили. В принципе, в прошлом матче должен был уже 100‑й забирать, но один человек решил по‑другому…

– Высказал ему?

– Высказал, но публично повторять не буду: что было – то было. Теперь можно порадоваться.