Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»

Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»

Сегодня, 14:53

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал достижение отметки в 100 забитых мячей за карьеру.

– Путь к 100 голам получился непростой, «через драму». Но в первую очередь я рад даже не голам, а победе: она получилась уверенная, хоть в концовке и был нервозик.

По игре должны были еще в первом тайме решать вопросы, но в итоге на второй отложили. В принципе, в прошлом матче должен был уже 100‑й забирать, но один человек решил по‑другому…

– Высказал ему?

– Высказал, но публично повторять не буду: что было – то было. Теперь можно порадоваться.

  • Комличенко имел в виду арбитра Сергея Карасева, который в 7-м туре РПЛ отменил его гол в ворота «Крыльев Советов».

Еще по теме:
Галактионов сказал, работал ли «Локомотив» на Комличенко в игре с «Акроном»
Российский форвард забил 100-й гол в профессиональной карьере 1
Комличенко выразил поддержку Карпину после тяжелого старта «Динамо»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Локомотив Комличенко Николай
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
1
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
15:30
1
Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»
14:53
В Медиалиге раскрыли, за какую сумму Роналдиньо готов приехать в Россию
14:47
1
Мамаев встал на защиту Карпина
14:25
1
Стало известно, когда Россию могут допустить до международных турниров
13:30
2
Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль
13:10
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
5
Список стран, выступивших за возвращение России
12:39
5
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
8
Все новости
Все новости
Быстров – о «Динамо»: «Карпина взяли, чтобы он боролся за титулы, а не шатался в середине таблицы»
13:26
Хомуха сказал, может ли ЦСКА повторить негативный опыт «Зенита» с покупкой латиноамериканцев
13:15
В «Сосьедаде» оценили вариант с арендой Захаряна в «Динамо»
12:56
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
5
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
8
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Роша высказался о конфликте с Соболевым
12:06
1
Президент «Бешикташа» оценил трансфер Жедсона в «Спартак»
11:56
1
В «Локомотиве» прокомментировали несостоявшийся переход Баринова в ЦСКА
11:48
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
2
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
10:47
1
Мостовой – об игре «Зенита»: «Сейчас они отдыхают, но когда надо, соберутся»
10:29
3
Роша объяснил уход из ЦСКА
09:05
2
Максименко из «Спартака» стал самым ненадежным вратарем РПЛ после 8 туров
08:30
24
Игрок сборной России не пьет пиво после матчей: «Сразу растолстею»
01:00
1
Мостовой объяснил результаты «Зенита»
Вчера, 23:48
3
Дивеев выбрал между чемпионством с ЦСКА и финалом ЧМ со сборной России
Вчера, 23:13
2
Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова
Вчера, 22:53
3
ВидеоЛахиялов объяснил, почему не повернулся к флагу России во время гимна
Вчера, 22:36
3
В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»
Вчера, 22:25
23
Стало известно, какую зарплату предлагали Кордобе в Катаре
Вчера, 21:38
2
«Зенит» готов заплатить 18 миллионов за 18-летнего бразильца
Вчера, 21:10
4
Оценки Бубнова «Спартаку» за дерби с «Динамо» – есть 2 «двоечника»
Вчера, 20:48
4
Мостовой объяснил, что дает «Спартаку» поведение Станковича
Вчера, 20:30
1
Инвалида избили до смерти из-за спора о худшей команде Смолова
Вчера, 20:14
10
Реакция Угальде на возможность стать лучшим игроком КОНКАКАФ
Вчера, 19:57
Станковичу посоветовали «срочно ложиться в дурку»
Вчера, 19:47
6
Канчельскис посчитал, сколько команд «убил» Талалаев
Вчера, 19:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 