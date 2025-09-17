Комличенко: «Путь к 100 голам получился драматичным из‑за одного человека»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал достижение отметки в 100 забитых мячей за карьеру.
- Юбилейным стал гол в ворота «Акрона» (3:1).
- 30-летний форвард ранее выступал за «Краснодар», «Черноморец», «Слован», «Младу Болеслав», «Динамо», «Ростов» и сборную России.
– Путь к 100 голам получился непростой, «через драму». Но в первую очередь я рад даже не голам, а победе: она получилась уверенная, хоть в концовке и был нервозик.
По игре должны были еще в первом тайме решать вопросы, но в итоге на второй отложили. В принципе, в прошлом матче должен был уже 100‑й забирать, но один человек решил по‑другому…
– Высказал ему?
– Высказал, но публично повторять не буду: что было – то было. Теперь можно порадоваться.
- Комличенко имел в виду арбитра Сергея Карасева, который в 7-м туре РПЛ отменил его гол в ворота «Крыльев Советов».
Источник: «Матч ТВ»