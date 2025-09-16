Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Комличенко забил 100-й гол в профессиональной карьере

Сегодня, 20:59

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко забил 100-й и 101-й гол в профессиональной карьере в матче FONBET Кубка России с «Акроном».

Он отличился на 48-й и 49-й минутах при счете 0:0. «Локомотив» в итоге одержал победу во встрече 4-го тура Пути РПЛ со счетом 3:1.

Еще по теме:
Обзор матча «Акрон» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон», Комличенко сделал дубль за минуту 1
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Акрон Комличенко Николай
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за 18-летнего бразильца
21:10
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон», Комличенко сделал дубль за минуту
20:42
1
Инвалида избили до смерти из-за спора о худшей команде Смолова
20:14
3
Дзюба пояснил свое мнение, что он лучше Роналду
19:17
Жена Жерсона уговаривает игрока не покидать «Зенит» и остаться в России надолго
19:03
9
Камоцци определил провальный летний трансфер «Спартака»
18:11
3
«Агония некогда могучего гегемона»: «Зениту» предрекли скорый крах
17:59
30
Губерниев признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
17:41
2
Дзюба определил лучшего футболиста
17:21
3
Спартаковец Литвинов прокомментировал скандальное поведение Станковича
17:01
6
Все новости
Все новости
Комличенко забил 100-й гол в профессиональной карьере
20:59
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
20:42
Кубок России. «Оренбург» в серии пенальти победил «Рубин»
18:39
1
Где смотреть матч «Зенит» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
09:27
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
09:24
РФС назначил судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 15:15
3
Где смотреть матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
Вчера, 09:06
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
Вчера, 09:02
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
Вчера, 08:59
В «БроукБойз» похвалили форму 39-летнего Ари: «Жопа крепче, чем у 20-летней фитоняшки»
12 сентября
2
70-летний Медведев не стал отказываться от премиальных в «Амкале»: «Рассчитываю на эти деньги!»
12 сентября
3
57-летний Мостовой согласился сыграть в Кубке России: «Мастерство не пропьешь»
12 сентября
19
ВидеоАри запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном»
12 сентября
7
Глава «Амкала» оценил игру 70-летнего Медведева
12 сентября
1
Аршавин одним словом охарактеризовал Медведева, сыгравшего в Кубке России в 70 лет
11 сентября
5
Аршавин высказался о том, что Смолов догнал его в списке лучших бомбардиров России
11 сентября
7
«БроукБойз» выбили «Леон Сатурн» из Кубка России благодаря голам Смолова и Ари
11 сентября
1
70-летний Медведев – о дебюте за «Амкал»: «Я точно не успокоюсь – надо побить мировой рекорд»
11 сентября
12
ВидеоСмолов снова забил за «БроукБойз» и догнал Аршавина по голам
11 сентября
5
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола»: реакция Медведева
11 сентября
6
Путина пригласили сыграть за «Амкал»
11 сентября
12
ФотоУ 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt
11 сентября
6
«Амкал» прошел в 4-й раунд Кубка России, победив «Салют» из Второй лиги
11 сентября
3
Статистика 70-летнего Медведева в матче Кубка России
11 сентября
8
Видео70-летний Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
11 сентября
17
Любительский клуб из станицы прошел 3-ю профессиональную команду в Кубке России
10 сентября
3
В Кубке России команда не забила ни одного пенальти в послематчевой серии
10 сентября
2
Матч Кубка России под угрозой срыва из-за массового отравления: «Понос и рвоту сменила температура»
10 сентября
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 