Комличенко забил 100-й гол в профессиональной карьере

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко забил 100-й и 101-й гол в профессиональной карьере в матче FONBET Кубка России с «Акроном».

Он отличился на 48-й и 49-й минутах при счете 0:0. «Локомотив» в итоге одержал победу во встрече 4-го тура Пути РПЛ со счетом 3:1.