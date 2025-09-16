Комличенко забил 100-й гол в профессиональной карьере

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко забил 100-й и 101-й гол в профессиональной карьере в матче FONBET Кубка России с «Акроном».
Он отличился на 48-й и 49-й минутах при счете 0:0. «Локомотив» в итоге одержал победу во встрече 4-го тура Пути РПЛ со счетом 3:1.
- 30-летний Комличенко выступал за «Краснодар», новороссийский «Черноморец», «Слован», «Млада Болеслав», «Динамо», «Ростов» и сборную России.
- При подсчете учтены голы, которые футболист забивал в РПЛ, чемпионате Чехии, национальных кубках, еврокубках, а также в национальной команде.
Источник: «Матч ТВ»