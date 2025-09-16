Дзюба пояснил свое мнение, что он лучше Роналду

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прояснил позицию насчет Криштиану Роналду.

Ранее Дзюба заявил, что он лучше Криштиану в командной игре.

«И я хотел сказать, что единственное, в чем его обхожу – я более командный игрок. В любой заварухе я пытаюсь участвовать, пытаюсь защитить ребят. Просто стараюсь выбрать место, куда пойдет подача или передача. Иду, стараюсь помочь. Наверное, я один из лучших по игре вверху, поэтому стараюсь помогать», – объяснил Дзюба.