Дзюба пояснил свое мнение, что он лучше Роналду

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прояснил позицию насчет Криштиану Роналду.
Ранее Дзюба заявил, что он лучше Криштиану в командной игре.
«И я хотел сказать, что единственное, в чем его обхожу – я более командный игрок. В любой заварухе я пытаюсь участвовать, пытаюсь защитить ребят. Просто стараюсь выбрать место, куда пойдет подача или передача. Иду, стараюсь помочь. Наверное, я один из лучших по игре вверху, поэтому стараюсь помогать», – объяснил Дзюба.
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
- У 40-летнего игрока контракт с «Аль-Насром» до лета 2027 года.
- Футболист стоит 12 миллионов евро.
Источник: «ВсеПроСпорт»