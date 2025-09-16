Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике был рад уходу Неймара из клуба. Об этом сообщил спортивный советник парижан Луиш Кампуш.
«Энрике был первым, кто сказал Неймару: «Хорошо, что ты уходишь». Он высказал ему это лично.
Он по-другому смотрит на футбол: нужно играть коллективно, выставлять на поле тех, кто лучше тренируется», – сказал Кампуш в интервью журналисту Фабрису Хоукинсу.
- Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. Его купили из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
- Парижане под руководством Луиса Энрике выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Источник: «Бомбардир»