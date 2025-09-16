Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике был рад уходу Неймара из клуба. Об этом сообщил спортивный советник парижан Луиш Кампуш.

«Энрике был первым, кто сказал Неймару: «Хорошо, что ты уходишь». Он высказал ему это лично.

Он по-другому смотрит на футбол: нужно играть коллективно, выставлять на поле тех, кто лучше тренируется», – сказал Кампуш в интервью журналисту Фабрису Хоукинсу.