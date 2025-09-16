Семшов проанализировал голевую ошибку Акинфеева в матче с «Ростовом»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил ошибку вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

ЦСКА проиграл впервые в сезоне.

«Как бы ты ни захотел заставить футболиста разыгрывать, есть игра на результат и опасность «привоза» в свои ворота. Вратарь сам выбирает, что он должен делать, чтобы не было опасности.

Куда было отдавать Облякову? Зачем подсовывать? Просто выбей. Так разыгрывать можно при счeте 3:0, но 0:0…» – сказал Семшов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».