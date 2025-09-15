Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил высказывание премьер-министра Испании Педро Санчеса о санкциях в отношении российских и израильских спортсменов.
«Многие европейские политики – известные лицемеры. Это совершенно нормальная история.
Нам нет нужды дисквалифицировать спортсменов Израиля. Они выступают – и слава богу. Вопрос, что политики позволяет себе нагло и бесцеремонно влезать и давать советы. Хоть стой, хоть падай. Причем премьер-министр весьма влиятельной европейской страны.
Мы безотносительно Израиля должны продолжать свою политику по возвращению российских спортсменов. В конечном счeте такие люди, как премьер-министр Испании, не только себе в ногу стреляет, а ещe и болельщикам, ведь люди хотят на соревнованиях видеть сильнейших.
Хороших спортсменов у нас полно, да и в Израиле они есть. Кто премьер-министру Испании дал право советовать по поводу участия или неучастия спортсменов? Его задача – заниматься своей страной», – сказал Губерниев.
- Российские команды отстранены с февраля 2022 года.
- Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023-го.