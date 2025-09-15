Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля

Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля

Сегодня, 21:09
1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил высказывание премьер-министра Испании Педро Санчеса о санкциях в отношении российских и израильских спортсменов.

«Многие европейские политики – известные лицемеры. Это совершенно нормальная история.

Нам нет нужды дисквалифицировать спортсменов Израиля. Они выступают – и слава богу. Вопрос, что политики позволяет себе нагло и бесцеремонно влезать и давать советы. Хоть стой, хоть падай. Причем премьер-министр весьма влиятельной европейской страны.

Мы безотносительно Израиля должны продолжать свою политику по возвращению российских спортсменов. В конечном счeте такие люди, как премьер-министр Испании, не только себе в ногу стреляет, а ещe и болельщикам, ведь люди хотят на соревнованиях видеть сильнейших.

Хороших спортсменов у нас полно, да и в Израиле они есть. Кто премьер-министру Испании дал право советовать по поводу участия или неучастия спортсменов? Его задача – заниматься своей страной», – сказал Губерниев.

  • Российские команды отстранены с февраля 2022 года.
  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023-го.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Израиль Испания Губерниев Дмитрий
Цугундeр
1757961540
) Мда..Шестёрка с загребным. Всё по известному каналу. И ведь-Гре.бёт!)))
Ответить
