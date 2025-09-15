Реакция Романцева на смерть легенды «Спартака»: «У меня ближе друга не было»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на уход из жизни Александра Хаджи. Бывшему администратору клуба было 79 лет.

«У меня ближе друга не было. Мои друзья начали уходить неожиданно быстро. Мы дружили, когда я был молодым игроком, а он – молодым функционером. Мы дружили, когда я был тренером и пенсионером. Нам всегда было о чeм говорить, и нам было комфортно.

Для меня это невосполнимая потеря. Не побоюсь пару слов сказать в память об этом великом человеке и друге», – заявил Романцев.