  Реакция Романцева на смерть легенды «Спартака»: «У меня ближе друга не было»

Реакция Романцева на смерть легенды «Спартака»: «У меня ближе друга не было»

Сегодня, 13:27
2

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на уход из жизни Александра Хаджи. Бывшему администратору клуба было 79 лет.

«У меня ближе друга не было. Мои друзья начали уходить неожиданно быстро. Мы дружили, когда я был молодым игроком, а он – молодым функционером. Мы дружили, когда я был тренером и пенсионером. Нам всегда было о чeм говорить, и нам было комфортно.

Для меня это невосполнимая потеря. Не побоюсь пару слов сказать в память об этом великом человеке и друге», – заявил Романцев.

  • Хаджи работал в «Спартаке» администратором и генеральным менеджером с 1983 по 2008 год.
  • За это время клуб выиграл одиннадцать золотых медалей чемпионов страны.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (2)
Plyash
1757934091
Пусть земля пухом будет Саше Хаджи , хороший человек был и администратор .
Ответить
алдан2014
1757940508
Четверть века в команде
Ответить
