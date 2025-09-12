Умер легендарный администратор «Спартака» Хаджи

«Спартак» сообщил о смерти Александра Хаджи. Ему было 79 лет.
«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – написали москвичи.
- В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы – генеральным менеджером.
- За время работы в клубе Хаджи завоевал с ним одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны.
- С 2022 года Александр Леонидович был членом Комитета ветеранов «Спартака».
Источник: официальный сайт «Спартака»