Умер легендарный администратор «Спартака» Хаджи

Сегодня, 11:49
3

«Спартак» сообщил о смерти Александра Хаджи. Ему было 79 лет.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – написали москвичи.

  • В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы – генеральным менеджером.
  • За время работы в клубе Хаджи завоевал с ним одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны.
  • С 2022 года Александр Леонидович был членом Комитета ветеранов «Спартака».

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
IVANRUS777
1757669027
Покойся с миром. Очень печальная новость(
Ответить
...уефан
1757669440
...много этот человек прошёл вместе со Спартаком, в самые разные времена... Это утрата для клуба и близких Александра, соболезнования им...
Ответить
alefreddy
1757681277
царство небесное-много хорошего он делал для команды
Ответить
