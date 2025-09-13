Семин прокомментировал удаление Станковича в матче с «Динамо»

Юрий Семин оценил удаление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче с «Динамо» (2:2).

Сербского специалиста удалили в концовке первого тайма.

Он получил красную карточку за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра Егора Егорова.

«Поведение Станковича влияет на команду. Не могу сказать, почему это происходит. Возможно, он нервничает. Судья хорошо работал и не был обязан останавливать игру, когда игрок лежит на другой половине поля. Такая имитация травмы неправильная по отношению к зрителям на арене. Судья молодец, что не остановил игру, поэтому мне непонятны эмоции Станковича. Его нервы не на пользу команде», – сказал Семин.