Помощник Станковича прокомментировал удаление Деяна

Тренер «Спартака» Ненад Сакич высказался об удалении главного тренера команды Деяна Станковича.

Серба удалили в конце 1-го тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Станкович пропустит следующий матч с «Крыльями Советов».

Вероятно, Деян получит более длительную дисквалификацию за оскорбления арбитра Егора Егорова.

«Арбитр сегодня все эпизоды трактовал однозначно, кроме эпизода с Маркиньосом перед вторым голом «Динамо». Мы проявили объяснимые эмоции, потому что сразу после фола мы пропустили», – сказал Сакич.