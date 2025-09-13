Титов спрогнозировал исход дерби «Динамо» – «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов спрогнозировал исход матча 8-го тура РПЛ против «Динамо».

По его мнению, «Спартак» не проиграет.

«Дерби – это всегда матч вне таблицы, контекста, особая игра. Да, сейчас чуть-чуть это все размылось из-за большого количества легионеров, но все равно. И тем, и другим очень надо выигрывать. Но как тут предсказать? «Спартак» вроде бы пару матчей неплохих выдал, но потом с «Сочи» такие мучения были. Болельщики за сердце хватались. Хорошо, что выиграли все-таки. У «Динамо» вообще аховая ситуация. Все ждали борьбы за чемпионство после прихода Карпина, а старт – провальный. Уже про увольнение все говорят. Думаю, в случае с динамовцами вечно так продолжаться не может, прибавят, состав очень мощный подобрался.

Но здесь все-таки возьму «Спартак» с форой (0). Сужу по тому, что вижу. О перспективе сейчас не говорю. Но для меня игра «Спартака» в данный момент более понятная. Вижу, за счет чего пытаются играть. Плюс Барко форму набрал, от него многое зависит в созидании. Карпин же отсутствовал 10 дней в расположении «Динамо». Это проблема для команды. Не знаю, что там без него творилось. Поэтому веры в «Спартак» больше», – сказал Титов.