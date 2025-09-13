Президент «Урала» психанул и сорвал продажу на 200 миллионов рублей

«Урал» не продал летом полузащитника Илью Ишкова «Рубину» за 200 миллионов рублей.

«Трансфер Ишкова в «Рубин» за 200 миллионов рублей сорвался из-за агента: казанцы уже договорились о переходе 20-летнего хавбека «Урала», но в последний момент вскрылось, что у Ильи появился агент – Тунян.

Это взбесило президента «Урала» Григория Иванова, так как он считал парня за сына и сам занимался его делами. Иванов дал волю эмоциям, накричал на футболиста и по итогу заблокировал сделку с «Рубином», – сообщил инсайдер Иван Карпов.