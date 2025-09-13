Введите ваш ник на сайте
Президент «Урала» назвал своего игрока «лохом»

Сегодня, 14:46
1

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал ситуацию со срывом трансфера Ильи Ишкова в «Рубин».

Сообщалось, что сделка сорвалась из-за появления у Ишкова агента.

– Правда, что Ишков мог перейти в «Рубин»?

– У нас контракт с ним еще на три года. Какой трансфер?

– Пишут, вам не понравилось, что у Ишкова появился агент.

– Да пусть у него хоть десять агентов будет. У Ишкова контракт с «Уралом» на три года. Хрен с этим агентом, даже если он у него есть. Ишков – наш воспитанник. Чтобы договориться с другим клубом, нам не нужен агент. Возможно, ему нужен, но для чего? Я не могу понять. Ишкова клуб воспитал. Агент молодец, что нашел такого лоха.

– Почему лоха?

– Потому что. Как можно подписать контракт с агентом на год, когда контракт с клубом на три года? Объясни мне, зачем? «Урал» все делает для Ишкова. Все три брата играют у нас: один в мини-футболе, второй в «Урале», третий – за маленьких. Всех трех воспитал клуб, а не агент. А потом приходит агент и говорит: «Это мой футболист». В честь чего?

– Вас это разозлило?

– Конечно. Но это мое дело. Трансфер не состоялся только потому, что Ишков нужен «Уралу». Илья – хороший парень, наш воспитанник. Знаю его с детства. Он должен играть и вернуть в клуб вложенные в него деньги, доказывать. А потом мы будет разговаривать, но не с агентом, а клубом.

  • Ишков – воспитанник «Урала».
  • 20-летний игрок стоит 700 тысяч евро.
  • У него контракт до лета.

Источник: Sport24
Россия. PARI Первая лига Урал Ишков Илья Иванов Григорий
