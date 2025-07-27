«Урал» не продал игрока «Сочи» за 100 миллионов рублей

Два клуба РПЛ пришли в «Урал» за полузащитником Ильей Ишковым. Получили отказ.

«Рубин» и «Сочи» сделали «Уралу» предложение по Ишкову: за 20-летнего атакующего хавбека казанцы дали 50 миллионов рублей, а сочинцы в два раза больше того.

Однако оба клуба нарвались на жесткий отказ от Гриши Иванова, который рассчитывает выручить за своего воспитанника этим летом не менее 250 мультов.

По сути, это сигнал, что футболист не продается, ведь с учетом нового лимита и после вероятного выхода команды из Екб в РПЛ Илья вполне может стоить дороже», – написал инсайдер Иван Карпов.