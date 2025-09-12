ЦСКА трижды повышал Кисляку зарплату: «Беспрецедентный случай»

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал о росте зарплаты игрока. Он подтвердил, что оклад повышался три раза.

«[Гендиректор] Роман Бабаев говорил мне, что это беспрецедентный случай для ЦСКА: зарплату поднимают без увеличения срока контракта.

Теперь Матвей получает на уровне лидеров. Это говорит о любви клуба к Кисляку», – заявил агент.