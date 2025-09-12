Самошников поделился впечатлениями от Станковича

Новичок «Спартака» Илья Самошников высказался о главном тренере Деяне Станковиче.

– Какие первые впечатления от работы с Деяном Станковичем?

– Классные, только положительные моменты. Мне сразу на первой тренировке показали, что, как и где должно работать именно в плане действий на поле. Очень большая погруженность в игру, постоянно футбол, футбол, футбол. Это круто.

– Станкович довольно эмоциональный тренер. Это помогает команде?

– Это индивидуально для каждого, для меня лично нормально. Я уже работал с эмоциональными тренерами, во время игры это заряжает, абсолютно нормально к этому отношусь. Футбол – это эмоции, они есть у всех.

– Внешность и эмоции Станковича создают грозное впечатление, будто он строгий тренер. Это действительно так?

– Строгим не могу назвать, скорее – требовательным. Для Деяна важно, чтобы каждый игрок приносил пользу команде для общего результата, поэтому и требования максимальные.