«Спартак» готовит обмен игроками с «Ювентусом»

Вчера, 20:00
13

«Спартак» ведет работу по трансферу нападающего «Ювентуса» Аркадиуша Милика.

«Милика планирует приобрести московский «Спартак». Предварительно, после этого из клуба уйдeт Манфред Угальде.

За Милика борются несколько клубов: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Больше шансов у последнего, так как он готов предложить Угальде, у которого не задалось начало сезона в РПЛ, в обмен.

Но конкуренцию красно-белым собирается составить «Трабзонспор» – турецкие СМИ пишут, что они чуть ли не достигли устной договорeнности по Милику», – написал источник.

  • Срок контракта Арека с «Ювентусом» рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Милика в 2 миллиона евро.
  • Трансферное окно в РПЛ закрывается 12 сентября.

Еще по теме:
Тарханов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак» 6
Спартаковец и петербуржец Дмитриев определил футбольную столицу России 1
Раскрыт судья на матч «Динамо» – «Спартак» 6
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ювентус Милик Аркадиуш Угальде Манфред
Комментарии (13)
ScarlettOgusania
1757523989
желтушный Мэш очередную туфту "прогнал", там "креативщики" похлеще, чем на бомбе...)))
Ответить
Skull_Boy
1757524199
Да хватит уже гнать про поляков в России и дураку понятно, что перейдет в Турцию
Ответить
k611
1757524641
С учетом текущей геополитической ситуации нападающий Ювентуса в Россию не поедет.
Ответить
...короче
1757525541
...абырвалг, какой-то...
Ответить
fakeid
1757525685
позор!
Ответить
Dmitty
1757526047
Вот интересно, а в Спартаке об этом хоть кто-нибудь знает?
Ответить
Прокс
1757526800
Интересно!!! Сколько лайков это порасятина соберёт!!!
Ответить
FFR
1757531460
Ерунду очередную написали, не приедет поляк в Россию , перейдет в Турецкий клуб.
Ответить
alefreddy
1757531752
странный обмен-бред какой то
Ответить
FCSpartakM
1757533328
бред сумасшедшего. Скажите им, что окно в Италии закрыто и Милик стоит 3 мешка картошки сейчас
Ответить
