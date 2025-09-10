«Спартак» готовит обмен игроками с «Ювентусом»

«Спартак» ведет работу по трансферу нападающего «Ювентуса» Аркадиуша Милика.
«Милика планирует приобрести московский «Спартак». Предварительно, после этого из клуба уйдeт Манфред Угальде.
За Милика борются несколько клубов: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Больше шансов у последнего, так как он готов предложить Угальде, у которого не задалось начало сезона в РПЛ, в обмен.
Но конкуренцию красно-белым собирается составить «Трабзонспор» – турецкие СМИ пишут, что они чуть ли не достигли устной договорeнности по Милику», – написал источник.
- Срок контракта Арека с «Ювентусом» рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Милика в 2 миллиона евро.
- Трансферное окно в РПЛ закрывается 12 сентября.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»