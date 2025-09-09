Реакция Губерниева на подготовку матча Россия – США

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о возможном матче Россия – США.

О том, что проведение матча России и США обсуждается в ФИФА, в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

США готовятся к домашнему ЧМ-2026.

«Будет хорошо, если футбол объединит вокруг себя ещe и политиков. Это будет ещe один матч в череде товарищеских. Турнирной подоплeки нет никакой, но, поскольку громкая вывеска, может, политики будут более открыты друг к другу. С этой точки зрения значение матча огромное. Однако с турнирной – ещe один соперник, с которым мы сыграем не в рамках какого-то отборочного матча, а контрольного.

Отстранение-то будет продолжаться. Мы сыграем с американцами, будучи отстранeнными. В этом главная подоплeка. Это большой шаг, чтобы политики подтянулись к футболу, но шаги для нашего возвращения должны быть сделаны в другом направлении. Но эти дороги могут совпадать», – сказал Губерниев.