Глушенков прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»

Вчера, 21:12
2

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков дал понять, что пока из клуба не уходит.

– В этом году ты задумывался об уходе из «Зенита»?

– Нет.

– Этот вариант вообще обсуждался?

– Нет.

– Писали про «Локомотив», «Крылья Советов».

– На заборе много чего пишут.

– Тебе предлагали уйти в «Црвену Звезду», намекали на то, что есть возможность уехать в Сербию?

– Нет.

– Твой отец говорил: «Если будут так рано менять – может быть, задумается об уходе».

– Я не задумывался.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • За сборную России он провел 6 игр, забил 3 гола.
  • В ближайшем туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой» (14 сентября).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (2)
FWSPM
1757356378
не задумывался потому что там задумываться нечем)) пустая головенка и безумный взгляд
Ответить
vvv123
1757404354
Из Зенита никто добровольно не уходит, не Спердяк чай, и не Дырнамо какое!
Ответить
