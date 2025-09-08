Глушенков прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков дал понять, что пока из клуба не уходит.
– В этом году ты задумывался об уходе из «Зенита»?
– Нет.
– Этот вариант вообще обсуждался?
– Нет.
– Писали про «Локомотив», «Крылья Советов».
– На заборе много чего пишут.
– Тебе предлагали уйти в «Црвену Звезду», намекали на то, что есть возможность уехать в Сербию?
– Нет.
– Твой отец говорил: «Если будут так рано менять – может быть, задумается об уходе».
– Я не задумывался.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- За сборную России он провел 6 игр, забил 3 гола.
- В ближайшем туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой» (14 сентября).
Источник: Sport24