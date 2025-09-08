Глушенков прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков дал понять, что пока из клуба не уходит.

– В этом году ты задумывался об уходе из «Зенита»?

– Нет.

– Этот вариант вообще обсуждался?

– Нет.

– Писали про «Локомотив», «Крылья Советов».

– На заборе много чего пишут.

– Тебе предлагали уйти в «Црвену Звезду», намекали на то, что есть возможность уехать в Сербию?

– Нет.

– Твой отец говорил: «Если будут так рано менять – может быть, задумается об уходе».

– Я не задумывался.