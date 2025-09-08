Мостовой сделал неожиданное признание после матча Катар – Россия

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не смотрел товарищеский матч с Катаром (4:1).

«Я не смотрел этот матч, мне он был не очень-то интересен. Поскольку сборная Катара – это все же не тот соперник, по которому можно было бы оценить уровень нашей сборной. При всем уважении к ней.

Наши ребята должны были выиграть с крупным счетом – они и выиграли», – сказал Мостовой.