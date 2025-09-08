Мостовой сделал неожиданное признание после матча Катар – Россия

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не смотрел товарищеский матч с Катаром (4:1).
«Я не смотрел этот матч, мне он был не очень-то интересен. Поскольку сборная Катара – это все же не тот соперник, по которому можно было бы оценить уровень нашей сборной. При всем уважении к ней.
Наши ребята должны были выиграть с крупным счетом – они и выиграли», – сказал Мостовой.
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.
- Россия в октябре примет Иран и Боливию.
Источник: «Р-Спорт»