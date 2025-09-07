Введите ваш ник на сайте
  • Белорусская теннисистка за 2 недели заработала больше, чем почти все футболисты РПЛ за год

Белорусская теннисистка за 2 недели заработала больше, чем почти все футболисты РПЛ за год

Вчера, 13:06
11

Завершился Открытый чемпионат США по теннису в женском разряде. В финале победила белоруска Арина Соболенко.

Соболенко по итогам двухнедельного турнира в Нью-Йорке заработала 5 миллионов долларов в качестве призовых.

Таким образом, за 14 дней Арина заработала больше, чем почти все футболисты РПЛ за год. Топ-2 зарплат в РПЛ выглядит так:

1. Вильмар Барриос («Зенит») – 5 миллионов евро в год.

2. Луис Энрике («Зенит») – 3,8.

Неймар сделал комплимент лучшей теннисистке мира из Беларуси

Фердинанд преподнес подарок белорусской теннисистке, заработавшей за карьеру 36 миллионов

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига
Комментарии (11)
DMитрий
1757240651
Чего написали в заголовке и тексте сами поняли ли!? А ещё эти самые учат уму-разуму, поучают морали, орфографии, как высказываться на сайте и т.п.
Ответить
k611
1757241171
Ну футболисты точно не бедствуют...
Ответить
odessakmv
1757241262
да уж, журнашлистика пробивает даже не второе дно....
Ответить
Play
1757241354
Грамотного редактора новостей так и не нашли, как я понимаю. По ПТУ расклейте объявления уже что ли.
Ответить
Desma
1757243273
Под 2-м пунктом должен быть Кордоба - 4,7 млн евро в год. Бомба про колумбийца скромно забыла.
Ответить
rash1959
1757247905
"Бомбардиры", вы сами то читаете что пишете?
Ответить
SERG_1959
1757249269
интересно что автор курил, когда придумал такой заголовок статьи.
Ответить
алдан2014
1757249602
"Бедные" футболеры
Ответить
alefreddy
1757261031
болотные впереди всех РПЛ
Ответить
