Белорусская теннисистка за 2 недели заработала больше, чем почти все футболисты РПЛ за год

Завершился Открытый чемпионат США по теннису в женском разряде. В финале победила белоруска Арина Соболенко.

Соболенко по итогам двухнедельного турнира в Нью-Йорке заработала 5 миллионов долларов в качестве призовых.

Таким образом, за 14 дней Арина заработала больше, чем почти все футболисты РПЛ за год. Топ-2 зарплат в РПЛ выглядит так:

1. Вильмар Барриос («Зенит») – 5 миллионов евро в год.

2. Луис Энрике («Зенит») – 3,8.

