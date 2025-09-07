Зенитовец Вега – о голе «Сьону»: «Самый красивый в карьере»

Латераль «Зенита» Роман Вега высказался о своем голе в ворота «Сьона» (5:3) в товарищеском матче.

– Расскажите подробнее про ваш гол. Отличные индивидуальные действия были перед ним!

– Да, удалось показать то, на что я способен. Забил – и почувствовал облегчение! Слава богу, гол вышел красивым.

– Подобные мячи случались в вашей жизни раньше?

– Нет, такие точно нет – думаю, это самый красивый. Из двух! Мой дебютный гол в карьере получился очень непривлекательным, сегодняшний не идет с ним ни в какое сравнение.

– Давайте посвятим его кому-нибудь!

– Моей дочке. Всей моей семье. И отдельно – моей жене!