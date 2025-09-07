Зенитовец Вега – о голе «Сьону»: «Самый красивый в карьере»

Латераль «Зенита» Роман Вега высказался о своем голе в ворота «Сьона» (5:3) в товарищеском матче.
- Голы у «Зенита» забили Матео Кассьерра на 11-й и 28-й минутах, Роман Вега на 45+2-й, Александр Соболев на 56-й и Лусиано Гонду на 63-й с пенальти.
- У швейцарского клуба отличились Рилинд Нивокази на 24-й, Али Кабакалман на 45-й и Тео Бушларем на 81-й.
- «Зенит» занимает в РПЛ 5-е место с 12 очками после 7 туров.
– Расскажите подробнее про ваш гол. Отличные индивидуальные действия были перед ним!
– Да, удалось показать то, на что я способен. Забил – и почувствовал облегчение! Слава богу, гол вышел красивым.
– Подобные мячи случались в вашей жизни раньше?
– Нет, такие точно нет – думаю, это самый красивый. Из двух! Мой дебютный гол в карьере получился очень непривлекательным, сегодняшний не идет с ним ни в какое сравнение.
– Давайте посвятим его кому-нибудь!
– Моей дочке. Всей моей семье. И отдельно – моей жене!
Источник: официальный сайт «Зенита»