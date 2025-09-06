Семак рассказал о роли Зырянова в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимодействии с новым председателем правления клуба Константином Зыряновым.

«Конечно, он будет заходить в раздевалку. Он максимально при команде: на тренировочной базе, в раздевалке. Он – полноценный член нашей команды. Будет заходить и помогать, находясь на своем руководящем посту», – сказал Семак.