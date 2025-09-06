Семак рассказал о роли Зырянова в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о взаимодействии с новым председателем правления клуба Константином Зыряновым.
«Конечно, он будет заходить в раздевалку. Он максимально при команде: на тренировочной базе, в раздевалке. Он – полноценный член нашей команды. Будет заходить и помогать, находясь на своем руководящем посту», – сказал Семак.
- 30 августа 47-летний Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита».
- Зырянов играл в первой команде петербургского клуба в 2007–2014 годах.
Источник: «Матч ТВ»