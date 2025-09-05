Новичок «Краснодара» в двух словах высказался о базе клуба

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев оценил базу клуба.
– Когда тебя впервые вызвали в сборную России, главным впечатлением ты назвал базу «Краснодара». Настолько понравилась?
– Да, база – прям вау! Там понравилось всe до мелочей, начиная с входа, заканчивая полями. На базе есть всe для восстановления, жилья, хорошего питания и тренировок. Космический уровень!
- Пальцев перешел в «Краснодар» из «Динамо Мх».
- С новичком заключили контракт до июня 2030 года. Он выбрал 17-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»