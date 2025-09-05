Осинькин отреагировал, что дебютировать в «Сочи» ему предстоит в матче с «Крыльями Советов»

Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о предстоящем дебюте.

Тренер начнет матчем 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Осинькин тренировал самарцев в 2020-2025 годах.

Осинькин сменил испанца Роберта Морено.

«Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 7 турах.

– Первая игра «Сочи» под вашим руководством будет в Самаре против «Крыльев». Что для вас значит этот символизм календаря?

– Когда футболисты выходят против своих команд, иногда он может сыграть свою лучшую игру в жизни. Иногда эта игра может не получиться – в моей практике было такое. На матче «Локомотив» – «Крылья» я смотрю, а следующий матч у «Сочи» с «Крыльями». Честно, увидел какой-то символизм в этом. Уже понял, что судьба опять играется своими оттенками. Так и получилось. Не успел до дома доехать – получил звонок.

Сложный был последний год в «Крыльях». Очень сложный. Было давление, было психологии больше, чем футбола. Я благодарен за все эти пять лет, большой путь и возможности. Я бы хотел, чтобы это была просто игра для нас. Но эта игра, где наши очки для нас будут очень важны.