Осинькин прокомментировал назначение в «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о своем назначении.
«Это вызов. Я испытываю только положительные эмоции. Сейчас достаточно трудный период у команды. Мы это осознаем.
Понимаем все сложности и готовы эту проблему решить, сделать все, чтобы мы вышли из такого положения. Очень четко представляем, что сложностей будет много.
Так получилось, что прям конкретно узнал, что есть интерес у клуба три дня назад. Ехал домой после матча «Локомотив» – «Крылья Советов», в этот момент поступил звонок, и он уже был прям конкретный.
На следующий день я должен был вылетать в Сочи буквально со штабом. Мы быстро собрались, на телефоне уже решали оперативные задачи.
«Сочи», может, и попал в небольшую турбулентность, но это место в турнирной таблице не его. Мы все это понимаем.
Вместе с клубом должны ставить совершенно другие задачи, но сперва нужно выбраться из положения, в которое попали», – заявил тренер.
- Осинькин сменил испанца Роберта Морено.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 1 очком в 7 турах.