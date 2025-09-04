Агент Жерсона рассказал о самочувствии игрока в «Зените»

Представитель полузащитника «Зенита» Жерсона Лукас Машадо отреагировал на информацию о том, что игрок хочет покинуть клуб.
«Жерсон не чувствует себя несчастным в «Зените». Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него все получится, как и в каждом клубе, за который он играл», – сказал Машадо.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 6 матчей за «Зенит». Его приобрели у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.
- Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до середины 2030 года.
- Сообщалось, что в Жерсоне заинтересованы саудовские клубы.
Источник: Odds.ru