Чеферин – об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему не была реализована инициатива вернуть российские юношеские сборные в международные турниры.

– Что касается того, как футбол пересекается с политикой и внешнеполитическими событиями, что потребуется российским клубам и командам – в любой возрастной группе и на любом уровне – для того, чтобы их снова приняли в европейские соревнования под эгидой УЕФА?

– Для нас совершенно очевидно, что конфликт должен прекратиться. Я надеюсь, что мы движемся в правильном направлении, но у меня нет информации, кроме как из СМИ.

Мы хотели вернуть молодежь, юношей и девушек до 17 лет, и даже заручились поддержкой нашего исполнительного комитета. Но потом началась политическая истерия.

Оказывалось сильное давление на некоторых членов исполнительного комитета – они не изменили своего мнения, но попросили нас подождать, потому что подверглись таким личным нападкам, что они больше не могли этого выносить.

Я все еще считаю, что к детям нужно относиться по-другому, потому что, знаете ли, они воспитываются в страхе и ненависти. «Мы им не нравимся, они нас ненавидят» и так далее.

Если бы они приехали играть в Словению, я уверен, что словенские дети обняли бы их и поговорили с ними. И англичане, и шотландцы, и австрийцы, и кто угодно другой… Они бы поняли, что мы им не враги, что народы не враждуют друг с другом. Но политикам на это наплевать.

А во-вторых, дети даже не голосуют. Они не поддерживают никаких политиков. И при этом им не разрешается встречаться с детьми из других частей света. Я думаю, это довольно печально.

Но иногда нужно быть прагматичным, иногда нужно защищать людей, на которых нападают политики-популисты.