  Чеферин – об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия»

Чеферин – об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия»

Вчера, 19:19
12

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему не была реализована инициатива вернуть российские юношеские сборные в международные турниры.

– Что касается того, как футбол пересекается с политикой и внешнеполитическими событиями, что потребуется российским клубам и командам – в любой возрастной группе и на любом уровне – для того, чтобы их снова приняли в европейские соревнования под эгидой УЕФА?

– Для нас совершенно очевидно, что конфликт должен прекратиться. Я надеюсь, что мы движемся в правильном направлении, но у меня нет информации, кроме как из СМИ.

Мы хотели вернуть молодежь, юношей и девушек до 17 лет, и даже заручились поддержкой нашего исполнительного комитета. Но потом началась политическая истерия.

Оказывалось сильное давление на некоторых членов исполнительного комитета – они не изменили своего мнения, но попросили нас подождать, потому что подверглись таким личным нападкам, что они больше не могли этого выносить.

Я все еще считаю, что к детям нужно относиться по-другому, потому что, знаете ли, они воспитываются в страхе и ненависти. «Мы им не нравимся, они нас ненавидят» и так далее.

Если бы они приехали играть в Словению, я уверен, что словенские дети обняли бы их и поговорили с ними. И англичане, и шотландцы, и австрийцы, и кто угодно другой… Они бы поняли, что мы им не враги, что народы не враждуют друг с другом. Но политикам на это наплевать.

А во-вторых, дети даже не голосуют. Они не поддерживают никаких политиков. И при этом им не разрешается встречаться с детьми из других частей света. Я думаю, это довольно печально.

Но иногда нужно быть прагматичным, иногда нужно защищать людей, на которых нападают политики-популисты.

  • Российские команды не участвуют в международных соревнованиях более 3,5 лет – с конца февраля 2022 года.

Интерес
1756917439
Хитрый,шкура.
Ответить
Мордаванин
1756917501
бабки верни козлина
Ответить
Desma
1756918756
"подверглись таким личным нападкам, что они больше не могли этого выносить" Ага, обещали снять штаны и заставить бегать голяком до полного окончания конфликта.
Ответить
Cleaner
1756918790
Печально это когда ТАКИЕ БЕСХРЕБЕТНЫЕ ЛЮДИ, как Чеферин рулят УЕФА. Ну да ПИНДОСАМ только такие в Европе и нужны...((((((((((
Ответить
САДЫЧОК
1756920233
Двуличный хорёк этот Инфантино Чеферин! Сам мог легко порешать! Кто то виноват у него.
Ответить
send.ip-sms
1756921387
Сам же сказал-- конфликт должен прекратиться.Ну так заткнись на эту тему.Бан продолжится.Еврокубки,ЧЕ, ЧМ идут.Все идет по плану.
Ответить
ivany4
1756921540
Очередной скулеж чиновников без совести и чести. А не хочет он открыть устав своей организации и прочитать, когда накладывают ограничения на федерацию страны и при каких условиях?? И почему играет Израиль, США, ведущие боевые действия?? Мы пойдем своим путем - победитель получает все!! Ну а пока надо объяснять ждунам и неучам, что эти слезы сострадания, игры с допусками на соревнования и тп., ничто иное как попытки разбудить очередную пятую колонну.
Ответить
СильныйМозг
1756927501
Бан.де.ра в экстазе. Кстати, еще пару лет, в таком темпе и играть будет некому. И еще, после СВО, надо попросить включить меня в программу пополнения демографического общества Украины. Шикарные девки мне, другие, мне наплевать. В ближайшем будущем, любой парень с пипиркой, будет на нарасхват на Украине, как после Великой Отечественной. :)))
Ответить
  • Читайте нас: 