Отец Глебова раскрыл, куда Кирилл мог перейти вместо ЦСКА

Артем Глебов, отец вингера ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал, какие еще клубы интересовались его сыном.

Игрок присоединился к армейцам в 2020 году.

Он перешел из челябинского «Сигнала» в 14-летнем возрасте.

За главную команду ЦСКА Глебов провел 54 матча, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.

«После ударного выступления «Сигнала» с 30 голами к Кириллу был интерес и помимо ЦСКА. Например, из егорьевского «Мастер-Сатурна».

Звонил тульский «Арсенал», а после того, как мы уже согласились ехать в ЦСКА, и «Рубин», – заявил Глебов-старший.