Слуцкий высказался о возможности сменить Карпина в «Динамо»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию блогера Ильи Мэддисона о том, что он может сменить Валерия Карпина в «Динамо».

– Ну, если Мэддисон сказал…

– Вы не общались с «Динамо»?

– Нет, не общался. С Мэддисоном тоже.

– У вас контракт с «Шанхаем».

– Этот год и еще два. Я недавно продлил контракт.

Мне кажется, у тренеров нет сроков контрактов, это ничего не значит. У каждого тренера всегда есть цифра, за которую ты можешь сам уйти или за которую тебя могут забрать.

– Такая цифра у вас в Китае есть?

– Да. Цифра есть. Как они могут меня в любой момент убрать и заплатить эту неустойку, так и в другую сторону это работает.