Слуцкий высказался о возможности сменить Карпина в «Динамо»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию блогера Ильи Мэддисона о том, что он может сменить Валерия Карпина в «Динамо».
– Ну, если Мэддисон сказал…
– Вы не общались с «Динамо»?
– Нет, не общался. С Мэддисоном тоже.
– У вас контракт с «Шанхаем».
– Этот год и еще два. Я недавно продлил контракт.
Мне кажется, у тренеров нет сроков контрактов, это ничего не значит. У каждого тренера всегда есть цифра, за которую ты можешь сам уйти или за которую тебя могут забрать.
– Такая цифра у вас в Китае есть?
– Да. Цифра есть. Как они могут меня в любой момент убрать и заплатить эту неустойку, так и в другую сторону это работает.
- «Динамо» занимает в РПЛ 9-е место с 8 очками после 7 туров.
- Валерий Карпин возглавляет бело-голубых с июня. Его контракт с клубом рассчитан на 3 года.
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»