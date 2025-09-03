Введите ваш ник на сайте
  Новости
  Слуцкий высказался о возможности сменить Карпина в «Динамо»

Слуцкий высказался о возможности сменить Карпина в «Динамо»

Вчера, 12:07
1

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию блогера Ильи Мэддисона о том, что он может сменить Валерия Карпина в «Динамо».

– Ну, если Мэддисон сказал…

– Вы не общались с «Динамо»?

– Нет, не общался. С Мэддисоном тоже.

– У вас контракт с «Шанхаем».

– Этот год и еще два. Я недавно продлил контракт.

Мне кажется, у тренеров нет сроков контрактов, это ничего не значит. У каждого тренера всегда есть цифра, за которую ты можешь сам уйти или за которую тебя могут забрать.

– Такая цифра у вас в Китае есть?

– Да. Цифра есть. Как они могут меня в любой момент убрать и заплатить эту неустойку, так и в другую сторону это работает.

  • «Динамо» занимает в РПЛ 9-е место с 8 очками после 7 туров.
  • Валерий Карпин возглавляет бело-голубых с июня. Его контракт с клубом рассчитан на 3 года.

Еще по теме:
Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош» 1
Слуцкий – о трансфере Сперцяна: «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России» 7
Слуцкий заявил, что Дзюбу использовали для критики руководства «Акрона» 1
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Динамо Слуцкий Леонид Карпин Валерий
Комментарии (1)
Интерес
1756891598
Опять ты, Лёня,прокакал первое место...Что ты за человек-позоришь матушку-Россию и её сводного младшего брата Израиль...
Ответить
