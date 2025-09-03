Стало известно, почему «Зенит» не рассматривает предложения по Венделу

«Зенит» не рассматривает предложения по трансферу своего полузащитника Венделу из-за ситууации с другим хавбеко Жерсоном.

К Венделу есть интерес от клубов из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, однако в «Зените» заинтересованы в том, чтобы сохранить его минимум до зимы. В то же время Жерсон, по последним новостям, плохо чувствует себя в России и желает покинуть «Зенит».