Стало известно, почему «Зенит» не рассматривает предложения по Венделу

«Зенит» не рассматривает предложения по трансферу своего полузащитника Венделу из-за ситууации с другим хавбеко Жерсоном.
К Венделу есть интерес от клубов из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, однако в «Зените» заинтересованы в том, чтобы сохранить его минимум до зимы. В то же время Жерсон, по последним новостям, плохо чувствует себя в России и желает покинуть «Зенит».
- 28-летний Вендел в текущем сезоне сыграл за сине-бело-голубых в 6 встречах.
- 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 6 матчей за петербуржцев. Его приобрели у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»