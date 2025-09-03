Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, почему «Зенит» не рассматривает предложения по Венделу

Стало известно, почему «Зенит» не рассматривает предложения по Венделу

Вчера, 08:48
5

«Зенит» не рассматривает предложения по трансферу своего полузащитника Венделу из-за ситууации с другим хавбеко Жерсоном.

К Венделу есть интерес от клубов из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, однако в «Зените» заинтересованы в том, чтобы сохранить его минимум до зимы. В то же время Жерсон, по последним новостям, плохо чувствует себя в России и желает покинуть «Зенит».

  • 28-летний Вендел в текущем сезоне сыграл за сине-бело-голубых в 6 встречах.
  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 6 матчей за петербуржцев. Его приобрели у «Фламенго» в июле за 25 миллионов евро.

Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита» 3
«Аль-Иттихад» переключил внимание с зенитовца Педро на другого вингера
«Зенит» уволил главного тренера женской команды после разгрома от «Спартака» 9
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон Вендел
vvv123
1756883153
Гнать обоих нахр!
fakeid
1756884352
вендел топ. пока зенит на сборах - этот, как обычно, шляется где-то по фавелам, играет во дворе, постит фотки с пивасиком. а потом приезжает - и сразу игрой делает разницу. в принципе, на сборы он вообще может не приезжать, они ему нафиг не нужны. немаловажный момент - в следующем месяце вендел законно, как и сантос, может получить паспорт, и тогда всё заиграет новыми красками. вряд ли его так просто отпустят из-за этого обстоятельства.
Good_win_ФКСМ
1756885837
забавно... Жерсон только пришел в гомоясятню... и сразу понял, что совершил ошибку))) Видать заднеприводные заставляли его в бане смотреть видео с Онанюбой и его азмунной подружкой ??? понял парень, что не готов быть представителем лгбт, и на выход попросился ))
Номэд
1756893336
Жерсона тошнит от бом.жей. Видимо они так в бразилии не воняют, как в сените. Гыгыгы.
