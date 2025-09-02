Карпин ответил, почему не дает спартаковцу Умярову дебютировать за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в итоговом составе национальной команды на сентябрьские матчи.
– Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки. Глебов, Черников.
Мы просматриваем новичков в лице Кирилла Глебова и Лукина. Я оцениваю футболистов больше в тренировочном процессе, а не в игре.
– Образец опорника, к которому нужно стремиться Умярову?
– Допустим, Дженнаро Гаттузо. Как вариант. Или Клод Макелеле.
- 25-летний спартаковец еще не играл за сборную России.
- Он был в расширенном составе на товарищеские матчи с Иорданией (4 сентября) и Катаром (7 сентября), но в окончательный список не попал.
Источник: «РБ Спорт»