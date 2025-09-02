Карпин ответил, почему не дает спартаковцу Умярову дебютировать за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в итоговом составе национальной команды на сентябрьские матчи.

– Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки. Глебов, Черников.

Мы просматриваем новичков в лице Кирилла Глебова и Лукина. Я оцениваю футболистов больше в тренировочном процессе, а не в игре.

– Образец опорника, к которому нужно стремиться Умярову?

– Допустим, Дженнаро Гаттузо. Как вариант. Или Клод Макелеле.