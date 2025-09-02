Введите ваш ник на сайте
Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо»

2 сентября, 22:33
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о работе в «Динамо».

  • Московская команда после 7 туров идет на 9-м месте в РПЛ.
  • В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.
  • У них 3 победы в 10 матчах под руководством Карпина.
  • Тренер публично заявил о готовности уйти в отставку.

– Среди экспертов есть недовольство, что в паузу вы могли бы поработать с игроками «Динамо», а сейчас будете заняты в сборной.

– А вы знаете как устроена работа на паузу в сборной? Команде дают по 4-5 выходных. Те, кто уезжают в сборные, это как правило игроки основного состава.

Сколько из футболистов, которые сейчас на базе «Динамо», сыграют со «Спартаком» в ближайшем туре. Меньше половины. Что отрабатывать?

– Хоть раз вы пожалели, что возглавили «Динамо»?

– Точно не пожалел.

– Ваши слова шокировали.

– Чем?

– Это необычно.

– Для меня обычно. Любой тренер, который подписал контракт готов к увольнению.

– Ваши слова не с горяча?

– Нет.

– У вас был разговор с руководством «Динамо»?

– Был. Я продолжаю работать.

– Вы сказали, что футболисты вас не слышат. Вы такое говорили в «Ростове». Но футболисты в «Динамо» уровнем выше. Как может быть такое, что вас за месяц не научились понимать?

– Бывают такие игры, что слышат. Бывает, что нет. Это может быть хоть в любой команде. Хоть в «Манчестер Юнайтед».

Не значит, что игроки «Динамо» меня не слышат. Все шесть туров, до Махачкалы, слышали. Что-то произошло. Были другие игры, с другими нюансами. Можно проиграть игру из-за того, что не услышали.

Сколько ждать? Не знаю.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
