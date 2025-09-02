Семшов – об РПЛ: «У нас стал чемпионат пенальти»

Игорь Семшов рассказал, что ему не нравится тенденция с частым назначением пенальти в российской Премьер-лиге.

«У нас стал чемпионат пенальти – игроки стали искать руки соперника, атакующие ищут контакт и падают, несмотря на ВАР.

Потому что стали любой контакт, любое касание мяча рукой рассматривать как повод для пенальти.

У меня простой критерий – если ты играешь рукой, если мяч летит в створ – это пенальти. В иных случаях игрок не может убрать руку физиологически.

Идет обычная борьба за мяч где-то на линии штрафной, мяч потом отлетает чуть не на угловой, но касается руки, которую игрок не может отстегнуть – какой это пенальти?» – заявил Семшов.