Семшов – об РПЛ: «У нас стал чемпионат пенальти»

2 сентября, 17:17
7

Игорь Семшов рассказал, что ему не нравится тенденция с частым назначением пенальти в российской Премьер-лиге.

«У нас стал чемпионат пенальти – игроки стали искать руки соперника, атакующие ищут контакт и падают, несмотря на ВАР.

Потому что стали любой контакт, любое касание мяча рукой рассматривать как повод для пенальти.

У меня простой критерий – если ты играешь рукой, если мяч летит в створ – это пенальти. В иных случаях игрок не может убрать руку физиологически.

Идет обычная борьба за мяч где-то на линии штрафной, мяч потом отлетает чуть не на угловой, но касается руки, которую игрок не может отстегнуть – какой это пенальти?» – заявил Семшов.

  • В сезоне-2025/26 судьи назначили 23 пенальти в 56 матчах за 7 туров РПЛ.
  • В среднем это 0,41 пенальти за матч.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Семшов Игорь
Комментарии (7)
fakeid
1756823301
фсястрана видела, как косорылые в последнем туре купили 2 левых пенки и отменили красную! позор!
Ответить
...уефан
1756823686
...ну-давай, тогда в волейбол в штрафной играть, а локтями по хлебалам...
Ответить
Mirak92
1756824058
В позапрошлом году, был сезон огненный!!! я уж подумал, ну вот оно, наконец то, красотище! ну и опять по новой, ВАРы по пол дня, лежание на газоне, то ветром надуло, больно. то пенальти одни. этот сезон начался, с привкусом коррупции и навоза.
Ответить
Интерес
1756829267
Процесс необратим.
Ответить
Burtaze
1756829894
Ну уж не прав Семшов, у нас пенальти когда спартаку победить нужно..
Ответить
VVM1964
1756844319
Ну здесь есть явный лидер, где где а тут Зенит явный фаворит !!! ЗПРФ чемпион по левым пенальти !!!
Ответить
