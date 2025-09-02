В «Зените» встали на защиту Клаудиньо: «Очередной пример, когда слова переворачивают, чтобы сделать «жареное»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал резонансное высказывание экс-полузащитника команды Клаудиньо.
Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
«Я внимательно посмотрел, что именно сказал Клаудиньо и как это потом подали. Это очередной пример, когда слова переворачивают в удобном стиле, чтобы сделать «жареное».
Я лично связался с Клаудиньо и получил информацию из его уст. Там прозвучало только то, что с начала специальной военной операции Россия оказалась исключена из европейского футбола. Это печально, и спорить с этим никто не будет», – сказал Медведев.
- Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.
- Он играл в России с августа 2021 года.
- Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.
Источник: «Фонтанка»