В «Зените» встали на защиту Клаудиньо: «Очередной пример, когда слова переворачивают, чтобы сделать «жареное»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал резонансное высказывание экс-полузащитника команды Клаудиньо.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

«Я внимательно посмотрел, что именно сказал Клаудиньо и как это потом подали. Это очередной пример, когда слова переворачивают в удобном стиле, чтобы сделать «жареное».

Я лично связался с Клаудиньо и получил информацию из его уст. Там прозвучало только то, что с начала специальной военной операции Россия оказалась исключена из европейского футбола. Это печально, и спорить с этим никто не будет», – сказал Медведев.