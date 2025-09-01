Мостовой – о Карпине в «Динамо»: «Сейчас видится то, что я говорил давным-давно»

Александр Мостовой поделился мнением о проблемах «Динамо» после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
- В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.
- У них 3 победы в 10 матчах при Карпине.
- Тренер заявил о готовности уйти в отставку.
«Я не знаю, получится ли у «Динамо» выйти на высокий уровень с Карпиным. Во вчерашней игре Махачкала выглядела в каких-то моментах даже лучше.
Зато в сборной у нас все отлично. Мы обыгрываем Гренаду, Кубу. Все замечательно.
Почему про Личку не говорят, который месяц назад еще работал в команде, и все было хорошо?
«Динамо», по логике, с таким составом должно быть наверху. Оно в любом случае поднимется. Будь это с Карпиным или с другим человеком.
Сейчас видится то, что я говорил давным-давно: совмещения постов не должно быть. Видимо, в данном случае это мешает команде», – сказал Мостовой.
Источник: «Р-Спорт»