Мостовой – о Карпине в «Динамо»: «Сейчас видится то, что я говорил давным-давно»

Александр Мостовой поделился мнением о проблемах «Динамо» после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах при Карпине.

Тренер заявил о готовности уйти в отставку.

«Я не знаю, получится ли у «Динамо» выйти на высокий уровень с Карпиным. Во вчерашней игре Махачкала выглядела в каких-то моментах даже лучше.

Зато в сборной у нас все отлично. Мы обыгрываем Гренаду, Кубу. Все замечательно.

Почему про Личку не говорят, который месяц назад еще работал в команде, и все было хорошо?

«Динамо», по логике, с таким составом должно быть наверху. Оно в любом случае поднимется. Будь это с Карпиным или с другим человеком.

Сейчас видится то, что я говорил давным-давно: совмещения постов не должно быть. Видимо, в данном случае это мешает команде», – сказал Мостовой.