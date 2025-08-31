Реакция Галактионова на судейство Карасева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

– Настораживает, что качество игры хорошее по содержанию, инициатива на нашей стороне. Комфортный счет, но позволяем сопернику отыграться, это недопустимо. Это касается не только обороны, но и всей команды. Дисциплина нужна, замены идут в том числе для поддержания темпа.

– По поводу выхода Комличенко, который судейскими решениям превратился из героя в антигероя. Что можете сказать по поводу него, будут ли какие‑то дисциплинарные санкции за красную карточку? Ну и по поводу судейских решений ваше мнение тоже интересно.

– Сложно комментировать решения судей, потому что за две минуты гол был отменен, потом произошел пенальти в наши ворота. Это больно, сложно и неприятно. Это был игровой момент, поэтому никаких санкций в отношении Комличенко не будет.

Вопрос выбора позиции и по правильности назначения пенальти, если он действительно был. Главный вопрос в третьем мяче, который мы забили, а нас его лишили.