Реакция Галактионова на судейство Карасева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).
– Настораживает, что качество игры хорошее по содержанию, инициатива на нашей стороне. Комфортный счет, но позволяем сопернику отыграться, это недопустимо. Это касается не только обороны, но и всей команды. Дисциплина нужна, замены идут в том числе для поддержания темпа.
– По поводу выхода Комличенко, который судейскими решениям превратился из героя в антигероя. Что можете сказать по поводу него, будут ли какие‑то дисциплинарные санкции за красную карточку? Ну и по поводу судейских решений ваше мнение тоже интересно.
– Сложно комментировать решения судей, потому что за две минуты гол был отменен, потом произошел пенальти в наши ворота. Это больно, сложно и неприятно. Это был игровой момент, поэтому никаких санкций в отношении Комличенко не будет.
Вопрос выбора позиции и по правильности назначения пенальти, если он действительно был. Главный вопрос в третьем мяче, который мы забили, а нас его лишили.
- Комличенко был удален с поля после двух желтых карточек, полученных на 87-й и 90+4-й минутах.
- Главным судьей встречи был Сергей Карасев.