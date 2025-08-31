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Реакция Галактионова на судейство Карасева

31 августа 2025, 20:38
3

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

– Настораживает, что качество игры хорошее по содержанию, инициатива на нашей стороне. Комфортный счет, но позволяем сопернику отыграться, это недопустимо. Это касается не только обороны, но и всей команды. Дисциплина нужна, замены идут в том числе для поддержания темпа.

– По поводу выхода Комличенко, который судейскими решениям превратился из героя в антигероя. Что можете сказать по поводу него, будут ли какие‑то дисциплинарные санкции за красную карточку? Ну и по поводу судейских решений ваше мнение тоже интересно.

– Сложно комментировать решения судей, потому что за две минуты гол был отменен, потом произошел пенальти в наши ворота. Это больно, сложно и неприятно. Это был игровой момент, поэтому никаких санкций в отношении Комличенко не будет.

Вопрос выбора позиции и по правильности назначения пенальти, если он действительно был. Главный вопрос в третьем мяче, который мы забили, а нас его лишили.

  • Комличенко был удален с поля после двух желтых карточек, полученных на 87-й и 90+4-й минутах.
  • Главным судьей встречи был Сергей Карасев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Галактионов Михаил Карасев Сергей
Комментарии (3)
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Томик
1756662600
Комличенко в предыдущем матче за преднамеренный удар локтем должны были удалять. Прощают, прощают, а потом уже кажется, что и ни за что наказание. Как сказал один широко известный в узких кругах Баринов однажды:"Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил."
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crf57
1756665311
КАРАСЕВ из прекрасного судьи в прошлом превратился в какого-то фрика бездарного, зазвездился! Который уже матч отвратительно судит!
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Бобо
1756701254
Не чувствуется уверенности в реагировании Галактионова на отмененный гол. Ему все равно, что не засчитали? Если бы спартачам не засчитали такой гол, то на следующий день в СМИ стоял бы такой РЕВ. А Галактионову по барабану.
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