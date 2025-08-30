Введите ваш ник на сайте
В семье Захаряна есть претензии к тренеру «Сосьедада»

Вчера, 23:57

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе на матч 3-го тура Примеры против «Овьедо» (0:1).

Ситуацию прокомментировал брат Арсена Давид.

«Что еще должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты? Я пока молчу и, думаю, еще месяц помолчу, подожду. Но очень интересно, что у тренера в голове, и как он собирается менять ход матча.

Доброй ночи, «трупов» меняют на «трупов», – написал Захарян-старший.

  • Летом «Сосьедад» возглавил Серхио Франсиско.
  • У Захаряна 0 матчей в сезоне.
  • В прошлом сезоне у Арсена были регулярные травмы.

Источник: телеграм-канал Давида Захаряна
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
