В семье Захаряна есть претензии к тренеру «Сосьедада»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе на матч 3-го тура Примеры против «Овьедо» (0:1).
Ситуацию прокомментировал брат Арсена Давид.
«Что еще должно произойти, чтобы Арсен получил игровые минуты? Я пока молчу и, думаю, еще месяц помолчу, подожду. Но очень интересно, что у тренера в голове, и как он собирается менять ход матча.
Доброй ночи, «трупов» меняют на «трупов», – написал Захарян-старший.
- Летом «Сосьедад» возглавил Серхио Франсиско.
- У Захаряна 0 матчей в сезоне.
- В прошлом сезоне у Арсена были регулярные травмы.
Источник: телеграм-канал Давида Захаряна