Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев заявил, что Артем Дзюба в будущем перейдет в его медийный клуб.
«Мы снимались в одном проекте с Артемом Дзюбой, и я спросил, когда он собирается заканчивать [профессиональную карьеру].
Он сказал: «Как только я закончу, я приду к тебе и только к тебе». Мне приятно с этим пареньком общаться и проводить время.
Он немного высказался о «Десятке», и я понял, что он довольно трезво все оценивает и видит эту историю так же, как и я.
Артем выразил мнение: что правильно, что неправильно, чего не хватает. Было видно, что он не просто поверхностно знает, а реально погружен.
Он смотрит и разбирается в медиафутболе. Да и как будто он создан для медиафутбола, как и Смолов», – сказал Азамат.
- 37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
- Он выступал за «Акрон», «Локомотив», «Адана Демирспор», «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал».
Источник: ютуб-канал ФК «10»