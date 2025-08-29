Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев заявил, что Артем Дзюба в будущем перейдет в его медийный клуб.

«Мы снимались в одном проекте с Артемом Дзюбой, и я спросил, когда он собирается заканчивать [профессиональную карьеру].

Он сказал: «Как только я закончу, я приду к тебе и только к тебе». Мне приятно с этим пареньком общаться и проводить время.

Он немного высказался о «Десятке», и я понял, что он довольно трезво все оценивает и видит эту историю так же, как и я.

Артем выразил мнение: что правильно, что неправильно, чего не хватает. Было видно, что он не просто поверхностно знает, а реально погружен.

Он смотрит и разбирается в медиафутболе. Да и как будто он создан для медиафутбола, как и Смолов», – сказал Азамат.