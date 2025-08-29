«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов

Александр Мостовой отреагировал на итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Кайрата».

Соперниками клуба из Казахстана на общем этапе стали «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».

«Обалдеть, какие соперники! Шансов выйти в плей-офф мало. Непонятно, где они будут брать очки. Только если с «Пафосом» или с «Копенгагеном» можно зацепиться. В остальных матчах я не вижу вариантов. При всем уважении к «Кайрату».

Они и так сделали большое дело – впервые в истории вышли в Лигу чемпионов», – сказал Мостовой.