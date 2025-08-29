Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов

«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов

Сегодня, 10:17
2

Александр Мостовой отреагировал на итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Кайрата».

Соперниками клуба из Казахстана на общем этапе стали «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».

«Обалдеть, какие соперники! Шансов выйти в плей-офф мало. Непонятно, где они будут брать очки. Только если с «Пафосом» или с «Копенгагеном» можно зацепиться. В остальных матчах я не вижу вариантов. При всем уважении к «Кайрату».

Они и так сделали большое дело – впервые в истории вышли в Лигу чемпионов», – сказал Мостовой.

  • «Кайрат» впервые вышел в общий этап ЛЧ, пройдя в 4-м раунде квалификации «Селтик».
  • Общий этап продлится с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года.

Еще по теме:
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового 3
Мостовой готов возглавить «Спартак» из Костромы 11
Мостовой – гадалке: «Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет» 10
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Кайрат Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
56rtl@$
1756455253
Прикольно, у Бомбы на все клубы соперники Кайрата есть гиперссылки (зеленый цвет) , кроме Реала. Какой то мало кому известный Реал.Даже информации по нему нет.)))
Ответить
алдан2014
1756456033
Представляю ажиотаж болельщиков Кайрата. Гранды приедут,стадик битком. А реально битва с Пафосом за предпоследнее место.
Ответить
  • Читайте нас: 