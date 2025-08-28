Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового

«Спартак Кострома» не собирается менять главного тренера.

Ранее о желании возглавить команду заявил Александр Мостовой.

«Большое уважение к Александру Мостовому, мы рады, что он проявил внимание к «Спартаку» и Костроме.

Тем не менее сейчас мы полностью довольны нашим тренерским штабом и положением в таблице, поэтому не сможем пригласить его главным тренером», – сообщили в пресс-службе клуба.