Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового

Сегодня, 21:34
1

«Спартак Кострома» не собирается менять главного тренера.

Ранее о желании возглавить команду заявил Александр Мостовой.

«Большое уважение к Александру Мостовому, мы рады, что он проявил внимание к «Спартаку» и Костроме.

Тем не менее сейчас мы полностью довольны нашим тренерским штабом и положением в таблице, поэтому не сможем пригласить его главным тренером», – сообщили в пресс-службе клуба.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

Еще по теме:
Мостовой готов возглавить «Спартак» из Костромы 9
Мостовой – гадалке: «Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовет» 10
Мостовой – о «Пафосе» в Лиге чемпионов: «Были бы в составе киприоты, когда-нибудь они бы вышли? Да никогда!» 3
Источник: Metaratings
Россия. PARI Первая лига Спартак К Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
56rtl@$
1756407126
Даже Костроме из пердива не нужен Мостовой.Может ему попробовать во втором дивизионе ?
Ответить
Главные новости
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
21:58
Фото«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
21:48
Костромской «Спартак» отказался назначать Мостового
21:34
1
Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон» без Дзюбы – 2:0
21:25
1
ВидеоРеакция игроков «Кайрата» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
21:15
8
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
20:55
18
«Ньюкасл» заменит Исака форвардом за 90 миллионов
20:44
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
20:10
10
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
20:00
1
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
19:45
Все новости
Все новости
Фото«Урал» объявил о подписании португальского защитника
20:33
1
«Торпедо» заинтересовано в назначении экс-тренера «Крыльев Советов»
18:30
3
Мостовой готов возглавить «Спартак» из Костромы
16:40
9
Саплинов из костромского «Спартака»: «Стараемся играть, как киевское «Динамо» при Лобановском»
Вчера, 14:55
1
Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге
26 августа
1
ВидеоТренер «Ротора» Бояринцев станцевал после третьего гола в ворота «Торпедо»
25 августа
1
Вратаря «Чайки» госпитализировали после столкновения во время матча
24 августа
ВидеоСотрудник «Черноморца» напал на болельщика во время матча
24 августа
5
Фото«Черноморец» уволил тренера с опытом РПЛ
24 августа
2
Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали»
23 августа
3
Ари сделал заявление об уходе из «Торпедо»
22 августа
2
«Торпедо» уволило Ари
22 августа
5
Сбежавший из Украины экс-игрок «Шахтера» прокомментировал переход в клуб Комбарова
21 августа
2
Валуев прокомментировал получение экс-игроком «Шахтера» гражданства РФ: «Хвалить не за что»
20 августа
1
Московский клуб хочет назначить Евсеева
20 августа
1
В «Чайке» отреагировали на новость о подписании игрока, сбежавшего из Украины
20 августа
1
Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть»
20 августа
1
ФотоЖена игрока «Факела» пригрозила расправой тем, кто травмирует ее мужа
20 августа
5
Сбежавший из Украины в Россию футболист подписал контракт с клубом Комбарова
20 августа
1
Названы 4 претендента на пост главного тренера «Торпедо»
19 августа
1
ВидеоГол прямым ударом с углового принес «Торпедо» первую победу в сезоне
18 августа
Ташуев ответил, готов ли он возглавить «Торпедо»
18 августа
3
«Родина» отреагировала на слова комментатора о женщине-судье
18 августа
ВидеоКомментатор «Родины» призвал женщин не лезть в мужской футбол: «Идите на кухню, рожайте детей»
17 августа
3
Реакция Селюка на увольнение Кононова из «Торпедо»: «Я сразу сказал, что это ужас»
15 августа
2
ФотоКононова уволили из «Торпедо»
15 августа
13
Экс-спартаковец Маслов выбрал новый клуб
15 августа
2
В «Торпедо» решили уволить Кононова – известно имя нового тренера
13 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 