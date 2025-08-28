Мостовой готов возглавить «Спартак» из Костромы

Александр Мостовой заявил, что примет потенциальное предложение от костромского «Спартака», выступающего в PARI Первой лиге.
«Кострома – прекрасный город, этим летом я был там, меня здорово и вкусно приняли. Очень хороший, развивающийся город. Лично меня встретили там очень тепло. Я остался доволен этой поездкой.
Готов ли я возглавить «Спартак»? Конечно, я готов, если позовут! Готов работать на благо клуба, города. Если клуб хочет и дальше успешно выступать, пусть зовет Мостового. (смеется)», – сказал Мостовой.
- 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «РБ Спорт»