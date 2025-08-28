Введите ваш ник на сайте
Мостовой готов возглавить «Спартак» из Костромы

Сегодня, 16:40
5

Александр Мостовой заявил, что примет потенциальное предложение от костромского «Спартака», выступающего в PARI Первой лиге.

«Кострома – прекрасный город, этим летом я был там, меня здорово и вкусно приняли. Очень хороший, развивающийся город. Лично меня встретили там очень тепло. Я остался доволен этой поездкой.

Готов ли я возглавить «Спартак»? Конечно, я готов, если позовут! Готов работать на благо клуба, города. Если клуб хочет и дальше успешно выступать, пусть зовет Мостового. (смеется)», – сказал Мостовой.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Мостовой Александр
Burtaze
1756391944
Не нужно гадить Костроме, клуб сейчас в пердиве не плохо для новичка справляется.. если хочется во вторую – позовите Мостового.., ещё надёжнее Карпина, но тот не пойдёт, пока не пойдёт, ему нужно реализовать то бабло, которое на данный момент на него свалилось..
Ответить
向英雄致敬
1756392146
А раньше ниже РПЛ несогласный был.Созрел для пердива.Гы гы
Ответить
Plyash
1756393341
Звездобол лохматый , словоблудием скоро полевого командира догонишь .
Ответить
Цугундeр
1756394976
Царетворец просёк фишку, что Кострома неплохо движется.) Дай ей, Господи, без царских услуг и дальше так.!)
Ответить
bashnat013
1756395389
И будут называть эту команду Спартмяз!
Ответить
