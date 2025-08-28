«Спартак» продлил контракт с Пруцевым

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Данилом Пруцевым. Новое соглашение клуба с игроком рассчитано до 2028 года.

Ранее «Локомотив» объявил, что взял хавбека в аренду до конца сезона.

«Желаем Данилу регулярно получать игровую практику в новой команде, чтобы вернуться в «Спартак» еще сильнее 💪», – говорится в сообщении «Спартака».