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  • Смородская ответила на слова экс-игрока «Локомотива»: «Человек весьма недалекий»

Смородская ответила на слова экс-игрока «Локомотива»: «Человек весьма недалекий»

27 августа 2025, 19:50
4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Александра Ломакина.

Экс-полузащитник московской команды ранее заявил, что Смородская выключала свет на стадионе после тренировок, чтобы экономить деньги клуба.

«Ломакин говорит какую‑то глупость. Судя по его словам, он человек весьма недалекий. Мне он вообще ничем не запомнился (смеется), когда был в «Локомотиве», – сказала Смородская.

  • Смородская была президентом «Локомотива» в 2010–2016 годах.
  • Ломакин выступал за «Локо» до 2014 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Ломакин Александр Смородская Ольга
Комментарии (4)
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Garrincha58
1756314016
всё правильно уходя гасите свет
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prostydin
1756316409
Кто ставит, тот найдёт и сохранит этот сайт https://stavka-prognoz.ru
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Krics
1756325630
Вот непутёвая бабка,носки штопай, футбол без тебя проживет, а ты?ихмо.
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нейтральныйкакникто
1756363807
Если она это делала , а на поле никого нет _ в чем она не права?
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