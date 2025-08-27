Смородская ответила на слова экс-игрока «Локомотива»: «Человек весьма недалекий»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Александра Ломакина.

Экс-полузащитник московской команды ранее заявил, что Смородская выключала свет на стадионе после тренировок, чтобы экономить деньги клуба.

«Ломакин говорит какую‑то глупость. Судя по его словам, он человек весьма недалекий. Мне он вообще ничем не запомнился (смеется), когда был в «Локомотиве», – сказала Смородская.