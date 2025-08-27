Кривцов из «Краснодара» высказался о своем дне рождения за 3 миллиона рублей

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заверил, что не потратил ни копейки на недавнее празднование дня рождения.
- Ранее стало известно, что день рождения Кривцова обошелся, по разным сведениям, в 2-3 миллиона рублей.
- Среди приглашенных были одноклубники Кривцова Александр Черников, Данила Козлов, Станислав Агкацев, Сергей Петров и Эдуард Сперцян.
- Футболисту исполнилось 23 года.
«Празднование дня рождения – это подарок от моих друзей-организаторов. Лично я ни рубля в эту вечеринку не вложил.
Идею празднования в стиле казино придумала жена. Большое ей спасибо!» – сказал Кривцов.
Источник: Sport24