Кривцов из «Краснодара» высказался о своем дне рождения за 3 миллиона рублей

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заверил, что не потратил ни копейки на недавнее празднование дня рождения.

«Празднование дня рождения – это подарок от моих друзей-организаторов. Лично я ни рубля в эту вечеринку не вложил.

Идею празднования в стиле казино придумала жена. Большое ей спасибо!» – сказал Кривцов.